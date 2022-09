Ouragan Ian : pourquoi est-il si dévastateur ?

"C'est un des cinq ouragans les plus puissants qui ont frappé la Floride et dans les douze plus puissants qui ont frappé les États-Unis", décrit Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France. Pourquoi est-il si puissant ? Une température de la mer élevée, plus de 26°C, une atmosphère instable et des vents homogènes ont provoqué sa formation. Mais c'est bien l'eau générée par l'ouragan qui a fait le plus de dégâts.