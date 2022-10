Ouragan Ian : une économie en ruines

Bars, restaurants, magasins de plage... Plus de 70 000 personnes dans le comté travaillent dans le secteur du tourisme. La plupart sont désormais au chômage et probablement pour longtemps. Devant son bar dévasté, Tina ne cuisine plus pour les touristes, mais pour les habitants du coin qui ont tout perdu. À l'intérieur, l'eau a fragilisé les structures. Dans la région, 80 % des commerces et des structures touristiques ont été endommagés. Il faudra des années à Fort Myers pour s'en remettre.