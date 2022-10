VIDÉO - Floride : une équipe de TF1 a pu se rendre sur l'île de Sanibel, coupée du monde par l'ouragan Ian

Le père et le fils vivent eux aussi sur l'île, et ils commencent par vérifier l'état de leur propre maison, que l'eau a inondée jusqu'à trois mètres de haut. "Le rez-de-chaussée est foutu", constate Jim, "on a perdu plein d'affaires". Un rapide bilan, mais ils ne s'éternisent pas sur place, il y a trop à faire avant la tombée de la nuit. Ils prennent des photos des dégâts pour leurs voisins, qui n'ont pas pu revenir sur Sanibel, et récupèrent quelques affaires pour les uns ou les autres. Surtout, ils vérifient qu'il n'y a plus personne dans les habitations. L'ouragan Ian était attendu beaucoup plus au nord, près de Tampa, et son arrivée violente sur les côtes de Fort Myers a surpris beaucoup d'habitants.