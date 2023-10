VIDÉO - Des vents à 310 km/h : les images d'Acapulco au Mexique, dévastée par l'ouragan Otis

Ce qui devait être une tempête tropicale s'est transformé en quelques heures en un ouragan de catégorie 5, la plus élevée. Otis s'est formé très rapidement au large de la côte Pacifique du Mexique avant de toucher terre mercredi peu après minuit heure locale. Il a surpris la légendaire station balnéaire d'Acapulco, dans le sud-ouest du pays, avec des vents à 265 km/h, soit le système le plus puissant jamais enregistré dans cette zone. Plus tard, des rafales jusqu'à 310 km/h ont été enregistrées.

Sur les images transmises par des habitants et des touristes, un rugissement continu en fond sonore témoigne de la puissance du phénomène. Même dans les couloirs d'hôtels et centres commerciaux, pour certains réduits à leur structure de ciment, les bourrasques se sont engouffrées et ont tout arraché.