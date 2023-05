VIDÉO - Au Portugal, un homme découvre un dinosaure dans son jardin

Cette excavation inespérée, Francisco Ortega et Pedro Mocho y ont participé. Dans leur laboratoire, ils nettoient et étudient les restes d'autres dinosaures. Aujourd'hui, ils sont formels, les os trouvés au Portugal sont hors catégorie. Des spécimens similaires ont déjà été retrouvés en Amérique. Une preuve de plus pour les paléontologues que les États-Unis ont un jour été nos voisins.

Joël n'a toujours pas construit son abri de jardin. Les fouilles pourraient reprendre d'ici quelques mois pour tenter de compléter le squelette du titan de Pombal.