VIDÉO - Panama : la sécheresse provoque un embouteillage maritime géant à l'entrée du canal

C'est un embouteillage monstre, comme un retour de vacances aux proportions gigantesques. Plus d'une centaine de navires sont actuellement bloqués de part et d'autre du canal de Panama, cette voie navigable d'Amérique centrale, qui permet de relier les océans Atlantique et Pacifique. Le passager d'un avion, qui survole la zone, n'en revient pas, comme on le voit dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. "On dirait une bataille navale, c'est spectaculaire", s'exclame-t-il en découvrant l'invraisemblable scène.