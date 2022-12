Chine : face à la colère de la population, les autorités pourraient alléger leur politique "zéro Covid"

Et si Pékin amorçait la fin de sa politique draconienne de lutte contre le Covid-19 ? Mercredi 30 novembre, les autorités sanitaires chinoises ont donné les premiers signes d'un possible allègement de leur stricte politique "zéro Covid", après une vague de manifestations de colère contre les restrictions sanitaires et pour davantage de libertés.

L'approche de la Chine vis-à-vis du virus "fait face à de nouvelles circonstances et de nouvelles tâches", grâce au caractère moins dangereux du variant Omicron et à l'avancée de la vaccination, a avancé la vice-Première ministre Sun Chunlan, qui s'exprimait mercredi devant la Commission nationale de la santé (NHC). La veille, déjà, Pékin accélérait la vaccination des personnes âgées, encore insuffisante dans le pays.

Figure centrale de la stratégie chinoise face à la pandémie, Sun Chunlan n'a fait aucune mention de la politique "zéro Covid" dans ses remarques - selon les propos rapportés par l'agence d'État -, laissant espérer que cette stratégie pourrait être bientôt assouplie. Cette politique bouleverse depuis trois ans la vie quotidienne des Chinois et l'économie du pays.

Excédés par des confinements à répétition et des tests PCR quasi-quotidiens, des milliers de Chinois ont manifesté fin novembre, à Pékin, Shanghai, Canton ou encore Wuhan - où les premiers cas avaient été détectés en décembre 2019.