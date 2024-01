Covid-19 : l'hydroxychloroquine responsable de 17.000 morts dans six pays au printemps 2020, selon une étude

Selon une étude, la prise d'hydroxychloroquine a causé de près de 17.000 décès dans six pays lors de la première vague de la pandémie. Ce médicament a été l'objet de nombreux débats sur son efficacité, avant d'être retiré du marché par les autorités sanitaires européennes.

Plus de trois ans après le début de la pandémie, des études viennent se pencher sur des questions jusqu'ici sans réponse. Une étude s'est notamment intéressée aux effets de l'hydroxychloroquine sur les malades du covid-19. Un sujet sensible puisque ce médicament, utilisé dans le traitement du paludisme, a été au cœur de vifs débats sur son efficacité, défendue par exemple en France par le Pr Didier Raoult. Le médicament a finalement été interdit en France pour guérir du Covid, puis déconseillé en Europe et par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des chiffres sous-estimés ?

Selon ces travaux, publiés le 2 janvier dans la revue Biomedicine & Pharmacotherapy, 16.990 décès sont imputables à l'hydroxychloroquine au premier trimestre 2020 dans six pays : la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Turquie et les États-Unis. 199 morts ont été comptabilisés en France et 12.739 aux États-Unis. Pour parvenir à ces résultats, les auteurs de l'étude expliquent avoir "calculé le nombre de décès de patients hospitalisés en multipliant le nombre de patients hospitalisés recevant de l'HCQ par le taux de mortalité de chaque pays".

Pour le Pr Mathieu Molimard, chef du service pharmacologie du CHU de Bordeaux, ces résultats sont loin d'être une surprise. Selon ce fervent opposant de l'hydroxychloroquine, interrogé sur LCI, "ce chiffre de 17.000 est très sous-estimé : il n'y a que les morts qui sont à l'hôpital, ceux qui sont morts en ville par arrêt cardiaque ne sont pas comptabilisés. Il n'y a pas l'Inde, ni le Brésil qui ont été des prescripteurs importants d'hydroxycholoroquine et qui ont suivi ces recommandations. (...) C'est très sous-estimé, car c'est sur la première vague, jusqu'en juin 2020. Si on regarde toutes les vagues, tous les pays, on est probablement à plusieurs centaines de milliers de morts liés à l'hydroxychloroquine".

"Bien que nos estimations soient limitées par leur imprécision, ces résultats illustrent le danger de la réutilisation des médicaments avec des preuves de faible niveau", précisent à ce titre les chercheurs. Ces travaux viennent en tout corroborer des précédents résultats, publiés en 2022, qui attribuaient pas moins de 16.274 décès à l'hydroxychloroquine dans huit pays.