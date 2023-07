Candidat à la présidentielle américaine, le neveu de Kennedy affirme que le Covid-19 a été "ethniquement préparé"

"Nous ne savons pas si cette modification est délibérément ciblée ou non, mais il existe des documents qui montrent les différences raciales ou ethniques" du virus, ajoute cet avocat spécialisé dans le droit de l'environnement. Il est vrai qu'aux États-Unis, le virus apparu en 2019 a tué quatre fois plus les Noirs que les Blancs. Une réalité qui ne révèle absolument pas la modification génétique du virus. Elle est simplement le reflet des inégalités systémiques qui gangrènent la société américaine. Face à la polémique, le candidat de 69 ans a toutefois renvoyé vers le passage d'une étude qui, selon lui, prouverait son propos. Sauf que les travaux auxquels il fait référence, publiés en juillet 2020, indiquaient uniquement qu'un récepteur particulier du virus ne semblait pas être présent chez les Amish et les Juifs ashkénazes.

Quant à la thèse d'un virus délibérément modifiée, rien ne permet de l'appuyer. Si la piste d'un virus fuité du laboratoire de Wuhan gagne de plus en plus en crédibilité face à de nouveaux éléments, elle ne valide absolument pas celle d'un virus répandu délibérément dans l'environnement. Mais Robert Francis Kennedy Jr. ne s'embarrasse pas avec la vérité. Au contraire, il fait partie des 12 personnes à l'origine de 65% des fausses informations sur le Covid-19. À titre d'exemple, il s'était insurgé dans le passé contre le vaccin, persuadé que le produit était "génétiquement modifié pour attaquer les hommes Noirs et Latinos".