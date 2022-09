Elizabeth II : papes, présidents, stars... elles les a tous rencontrés

Des stars, comme Mick Jagger, sont émues par la disparition de la reine. L'Anglais Elton John a aussi exprimé sa peine sur les réseaux sociaux. La reine a traversé sept décennies d'histoire. C'était la seule à parler au pape d'égal à égal. Elle était cheffe de l'Église anglicane et a connu sept souverains pontifes. La seule à avoir nommé quinze Premiers ministres au Royaume-Uni, et 170 si on élargit à tout le Commonwealth. C'est aussi la seule reine présente sur toutes les photos historiques. Indéniablement, elle est la figure la plus respectée.