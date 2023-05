Parti en 2013 en Syrie, un djihadiste niçois demande à rentrer en France avec sa fille

Depuis la Syrie, Bryan d'Ancona avait répondu en 2016 à des questions de journalistes de France 2. Il leur affirmait alors avoir déjà "tué". En Syrie, il se serait marié religieusement avec une Française arrivée en 2019, et le couple a eu une fille avant de se séparer. On ignore si c'est avec cette enfant que le Niçois s'est présenté au consulat de France d'Istanbul.

Plus de 300 adultes impliqués dans le djihad en Syrie, et presque autant d'enfants, ont été rapatriés en France. Entre 1500 et 2000 Français, selon les sources, se sont engagés dans des factions islamistes en Syrie depuis 2012.