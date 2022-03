Partir ou rester, le dilemme des entreprises françaises en Russie

Cela faisait déjà plusieurs semaines que l'immense usine Renault en banlieue de Moscou tournait au ralenti faute de pièces. Mais ce jeudi matin, les employés ont appris que le groupe français allait suspendre la production. Il est à noter que 1 800 salariés produisaient ici les modèles Duster et Captur. Ils sont tous vendus en Russie sous la marque Renault. Avec plus 100 000 véhicules par an durant les bonnes années, c'est est un marché considérable pour l’entreprise française.