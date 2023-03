Pour le président du Bénin, le recours à Wagner "condamnable" si l'objectif n'est "pas purement sécuritaire"

La mise au point du président du Bénin. Invité ce dimanche sur LCI, Patrice Talon a estimé que le recours par certains États africains à un groupe paramilitaire, notamment le russe Wagner, n'est "pas condamnable sur le principe". À une condition : que sa mission soit "purement sécuritaire".

"La notion de faire appel à un prestataire privé militaire n'est pas nouvelle. On l'a vu en Afghanistan" avec les Américains, a-t-il déclaré lors d'un entretien, en jugeant que "ce principe n'est pas condamnable". En revanche, "si Wagner intervient et pas pour apporter une prestation purement sécuritaire, et que ça doit servir un régime pour des exactions, c'est condamnable et cela doit être condamné", a-t-il affirmé.