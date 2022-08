Payer ses achats... avec la main !

L'entreprise veut à terme révolutionner le paiement sans contact et le vendre à des boîtes de nuit, des salles de concert ou à des stades. Mais le géant Américain est aussi régulièrement accusé de subtiliser de nombreuses données personnelles à ses abonnés. Il répond que ces informations biométriques sont cryptées et impossibles à voler. Une start-up voit plus loin et envisage d'implanter la puce de votre carte bancaire, sous la peau de votre main. L'expression "mettre la main à la poche" n'aura alors jamais été aussi adaptée.