Pays-Bas : le pays du plein emploi

Avec 3,8% de chômage, les Pays-bas se placent parmi les taux les plus bas du monde. On parle de plein emploi lorsqu'un pays a plus d'offres d'emplois que de personnes qui en recherchent. Au Pays-Bas, pour 100 chômeurs, il y a près de 126 postes à pourvoir. Alors, les entreprises n'ont pas d'autres choix que de séduire pour attirer de la main-d'œuvre. Et c'est souvent en mettant généreusement la main au porte-monnaie.