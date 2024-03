VIDÉO - Pays-Bas : les images des tulipes en majesté au jardin de Keukenhof

Le jardin de Keukenhof, le plus grand jardin de tulipes du monde près d'Amsterdam, a ouvert ses portes jeudi pour son 75ᵉ anniversaire. Il attend des centaines de milliers de visiteurs venus admirer ses sept millions de bulbes en fleurs.

Le jardin de Keukenhof, le plus grand jardin de tulipes du monde près d'Amsterdam, a ouvert ses portes jeudi pour son 75ᵉ anniversaire et attend des centaines de milliers de visiteurs venus admirer ses sept millions de bulbes en fleurs. Situé à Lisse (ouest des Pays-Bas), le parc de 32 hectares plantés de millions de tulipes de toutes les couleurs et d'autres fleurs est une attraction populaire du pays, avec quelque 1,4 million de visiteurs l'an dernier.

Le jardin de Keukenhof a été créé en 1949 par un groupe de cultivateurs et d'exportateurs de tulipes afin d'y exposer leurs produits. En plus de touristes de plus d'une centaine de pays, il a également attiré les monarques, plusieurs rois et reines de pays européens étant venus assister au gala d'ouverture au fil des ans. Cette année, une tulipe jaune doré, nommée en l'honneur du roi Charles III, sera une des attractions de l'exposition, marquée également par un concert avec la chanteuse d'opéra néerlandaise Laetitia Gerards, pour célébrer les 75 ans du jardin.