Pékin confiné : les habitants jouent à cache-cache avec la police

Au même endroit, à la nuit tombée, les Pékinois sont décidés à faire la fête. Sur les trottoirs, des pique-niques improvisés. "On se fait souvent expulser par la police, on joue au chat et à la souris. On essaie juste de survivre comme on peut", s’exprime un vendeur. Avec un risque d'être arrêté et de se voir confisquer la marchandise. Une semi-clandestinité qui offre aux fêtards cette parenthèse de liberté.