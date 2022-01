Pékin : une bulle coupée du monde

Arrivés sur place, c'est la même histoire. Aucun contact n'est permis et les tests sont quotidiens pour éviter la moindre contamination. Et si après ce long voyage, nous voulons un bon repas, découvrez la cafétéria aux airs de science-fiction avec des plats cuisinés par des automates, livrés par des robots depuis le plafond. Les athlètes et les organisateurs sont confinés dans ce monde aseptisé. Au total, 60 000 personnes logent à l'intérieur de cette bulle sanitaire hermétique solidement gardée à l'extérieur. Tout autour, Pékin et ses 21 millions d'habitants.