VIDÉO - Pénurie d'eau aux États-Unis : l'Arizona entre flambée des prix et rationnement

Aux États-Unis, des municipalités nouvellement créées sont rattachées aux municipalités voisines pour la gestion de certains domaines, comme celui de l'eau. En général, il n’y a pas de problème, jusqu’à ce que… l’eau vienne à manquer. C’est ce qui arrive dans Arizona. La localité de Scottsdale a décidé, depuis le 1er janvier 2023, de ne plus fournir en eau sa voisine Rio Verde Foothills, créée en 2016 en plein désert et qui regroupe 2000 habitants. La compagnie de transport d’eau locale doit s’approvisionner plus loin et les factures flambent. John Hornewer, un transporteur, le reconnait : "Avant, je facturais 4,5 à 5 cents de dollar par gallon (3,78 litres, NDLR), maintenant, c’est 11 cents par gallon. Et je ne sais même pas si c'est suffisant à ce stade. Les gens reçoivent des factures astronomiques".