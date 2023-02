VIDÉO - Deux poivrons et deux tomates par personne : pourquoi fruits et légumes sont rationnés au Royaume-Uni

Le problème est national, et il enflamme les réseaux sociaux britanniques. La mauvaise météo en Espagne et au Maroc freine les importations. Les agriculteurs britanniques, eux, ne peuvent subvenir aux besoins du pays. Étranglés par les coûts de l'énergie qui ont quintuplé, ils renoncent de plus en plus à planter certaines cultures. Quelques consommateurs sont néanmoins compréhensifs face à ces rationnements. "Comme ça, tout le monde peut avoir ce dont il a besoin pour chez soi", accepte une autre cliente.