VIDÉO - Face à la sécheresse, Barcelone va se doter d'usines de dessalement flottantes

Confrontée à une grave sécheresse depuis de longs mois, la Catalogne redoute la période estivale. Barcelone se demande comment elle pourra accueillir ses dix millions de visiteurs pour l'année 2024. Face à la sécheresse et à la pénurie d'eau, les autorités ont décidé de mettre en place trois unités flottantes de dessalement d'eau de mer.

L'Arabie Saoudite s'est dotée de la plus grosse usine flottante de dessalement au monde. La massive infrastructure permet de rendre potables 150.000 litres d'eau de mer par jour. Pour tenter de faire face à une sécheresse chronique, qui promet encore de s'aggraver avec les chaleurs estivales, la Catalogne veut s'inspirer de ce procédé. Ainsi, une usine du même type va être installée au mois d'octobre dans le port industriel de Barcelone, en Espagne. Moins imposante, elle permettra tout de même de dessaler 40.000 mètres cubes d'eau par jour. "Avec l'installation d'une usine de dessalement flottante, nous garantirons que chacun a accès à l'eau potable tout en maintenant les restrictions actuelles", explique David Mascort, le ministre catalan de l'Environnement.

En plus de cet ouvrage, les autorités locales vont investir des dizaines de millions d'euros dans douze unités de dessalement sur la Costa Brava. Sans elles, des coupures d'eau étaient clairement envisagées cet été, une catastrophe avec l'arrivée des millions de touristes.

Une solution loin d'être écologique

En effet, le déficit de pluie qui touche les Pyrénées-Orientales, en France, se retrouve de l'autre côté de la frontière. Avec des conséquences qui y sont amplifiées. "En fait, pour qu'il y ait des précipitations dans cette zone, il faut que les dépressions viennent circuler sur la Méditerranée. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça n'est pas arrivé", souligne Louis Bodin, spécialiste météo de TF1-LCI.

Pour autant, cette solution est loin de faire l'unanimité, car loin d'être écologique. D'abord, ces usines de dessalement de l'eau consomment énormément d'énergie. Et surtout, le gâchis est considérable, puisque 100 litres d'eau salée ne peuvent pas produire plus de 70 litres d'eau potable. "Les 30 litres restants sont des eaux très concentrées en sel, trois fois plus salées que l'eau de mer. On les rejette généralement au large des côtes et cela perturbe gravement les écosystèmes marins", pointe Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue, au micro de TF1.

À noter que parmi toutes les alternatives possibles, les autorités privilégient cette méthode, car le dessalement coûte moins cher que l'importation d'eau potable par bateau.