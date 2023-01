"Tous les touristes font la queue" : la galère des visiteurs étrangers pour être évacués du Machu Picchu

Le Machu Picchu accueille chaque année des millions de touristes, et le seul moyen d’y accéder est le train. Mais depuis jeudi 19 janvier, la voie ferrée est inutilisable. Plus de 400 visiteurs locaux et étrangers attendaient avec inquiétude que l’on vienne les chercher. En décembre, quelque 300 touristes avaient déjà été bloqués au pied du célèbre site Inca avant d'être évacués par un train spécial avec des cheminots pour réparer la voie, encadrée par des forces de l'ordre.