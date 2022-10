Perquisition chez Trump : la Cour suprême refuse de se saisir d’un recours de l’ancien président

Des agents de la police fédérale ont saisi une trentaine de boîtes au domicile de l’ancien président le 8 août dernier alors qu’ils menaient une perquisition inédite pour "rétention de documents classifiés" et "entrave à une enquête fédérale". Depuis une loi de 1978, tout président américain a l’obligation de transmettre l’ensemble de ses mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. De son côté, Donald Trump se dit "persécuté" politiquement. Il assure que les documents saisis dans sa villa de Mar-a-Lago sont personnels et déclassifiés.