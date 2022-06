Joe Biden est tombé à l'arrêt lors d'une de ses sorties à vélo mais va "bien"

Il a été immédiatement entouré par les membres des services secrets l'accompagnant, mais s'est rapidement relevé. Interrogé sur son état, il a répondu : "je vais bien". Il a ensuite brièvement échangé avec les passants, puis les journalistes, et est remonté sur son vélo et est reparti environ 5 minutes plus tard. Il était accompagné de sa femme, Jill Biden, qui n'a pas été témoin de la chute, ayant continué son chemin.