VIDÉO - Pilotées par Moscou, des fouilles archéologiques exhument un soldat russe tombé dans la Marne en 1917

Une façon pour Moscou de rappeler que ses soldats, eux aussi, ont combattu dans la Marne. "Il n'y a plus aucune discussion avec la France depuis presque deux ans. Et surtout, les Russes adorent les symboles. Et ce soldat-là, c'est vraiment le symbole suprême de l'amitié franco-russe. On ne peut pas critiquer un soldat qui est venu mourir pour la France. Je cherche un symbole positif et c'est réussi", assure Pierre Malinowski, président de la Fondation pour le développement des initiatives historiques franco-russes. Il faudra encore identifier ce soldat parmi la liste des disparus. Son retour en Russie, plus de 100 ans après avoir quitté le pays, sera bien sûr célébré en grande pompe.