Pistaches : le nouvel or vert de l'Espagne

Culture plus rentable, la pistache se vend entre sept et dix euros le kilo. Surtout, l'arbre originaire des déserts d'Iran et de Turquie s'adapte parfaitement au climat de la région. Sur une parcelle, Isidro a même fait une expérimentation : aucun arrosage artificiel cette année 2022. Et le résultat va au-delà de ses espérances.