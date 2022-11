VIDÉO - Pluie de missiles en Ukraine : des villes plongées dans le noir et privées d’eau

Ce sont en effet des équipements stratégiques qui ont été visées, si bien que pour la première fois depuis le début de la guerre, trois centrales nucléaires sont déconnectées du réseau, celles de Rivne, Khmelnitski et Konstantinovka, toutes situées dans la moitié ouest du pays, sans entraîner toutefois à ce stade de conséquences sur le niveau de radiation. Mais des coupures massives d’électricité et d’eau sont nombreuses, y compris à Kiev et sa région, alors qu'à l'approche de l'hiver, des températures glaciales s'installent déjà dans le pays.

Le président Volodymyr Zelensky a déploré un "résultat tragique" tout en promettant que les Ukrainiens allaient "tout surmonter". La situation est si inquiétante que les villes européennes ont été appelées au Parlement européen à faire don de générateurs électriques.