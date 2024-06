À l'approche de la saison des ouragans, certaines parties du sud de la Floride connaissent des inondations extrêmes depuis mercredi. Les fortes pluies devraient se poursuivre jusqu'à vendredi. Certaines images, dévoilées dans le sujet de TF1, sont impressionnantes.

Aux États-Unis, des pluies torrentielles provoquent d'importantes inondations en Floride. Dans le sud, près d'un mois de pluie est tombé en seulement quelques heures. Des automobilistes sont pris au piège par surprise, et les habitants sont priés de se réfugier en hauteur.

Certains essaient d'avancer malgré tout, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article. D'autres ont dû abandonner leurs véhicules, bloqués par plus d'un mètre d'eau. Et si certains tentent le trajet en trottinette, d'autres sont plus inventifs.

Une habitante, interrogée, affirme n'avoir jamais connu une inondation d'une telle ampleur au cours des 20 dernières années. Le temps que les services de Miami puissent pomper l'eau et dégager les routes, les autorités locales recommandent de limiter les déplacements.

Le gouverneur de Floride a déclaré l'état d'urgence dans certaines villes du Sud. A l'aéroport international de Fort Lauderdale, de nombreux vols sont toujours annulés ou retardés.