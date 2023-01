Nouvelle-Zélande : 4 morts à Auckland après des inondations d'ampleur inédite

Auckland compte un million et demi d'habitants. Elle est l'une des plus grandes villes de Nouvelle-Zélande. Elle est en état d'urgence depuis vendredi après avoir connu des pluies torrentielles et meurtrières. Quatre personnes ont perdu la vie dans ces inondations. Ce dimanche, des scènes de destruction et des habitants encore sous le choc sont observés un peu partout dans la ville.