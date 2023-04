Polémique de l'ambassadeur chinois en France : Emmanuel Macron réagit à son tour

En déplacement à Ostende (Belgique), ce lundi 24 avril, Emmanuel Macron a réagi à son tour à la polémique suscitée depuis vendredi sur LCI par Lu Shaye, l’ambassadeur de la Chine en France. "Ce n’est pas la place d’un diplomate de tenir ce genre de langage. Pleine solidarité aux pays attaqués dans la lecture de leur histoire et de leurs frontières. Nous sommes aux côtés de nos amis européens et alliés qui ont eu un passé si douloureux au XXe siècle, comme au XIXe siècle, et qui aujourd’hui sont des États souverains dont les frontières sont intangibles".