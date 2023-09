Polémique en Irlande : une jeune gymnaste noire snobée lors d'une remise de médailles en équipe

Toujours décriée et pointée du doigt pour son incapacité à s'excuser proprement, la fédération irlandaise s'est fendue ce lundi d'un nouveau communiqué. "Au nom du conseil d'administration et du personnel de Gymnastics Ireland, nous souhaitons présenter nos excuses sans réserve à la gymnaste et à sa famille pour le bouleversement causé par l'incident survenu lors de l'événement GymStart en mars 2022", peut-on notamment lire. "Ce qui s’est passé ce jour-là n’aurait pas dû se produire et nous en sommes profondément désolés."

"Nous savons maintenant que nous devons faire davantage", a poursuivi l'organisation, évoquant la lutte contre le racisme. "Nous sommes déterminés à faire en sorte que rien de tel ne se reproduise et avons nommé plus tôt cette année un expert indépendant pour examiner nos politiques et procédures. Une série de recommandations en ont découlé : nous nous engageons pleinement à les mettre en œuvre afin que cela ne se reproduise plus jamais."