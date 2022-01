VIDÉO - "Espèce de connard" : Joe Biden insulte un journaliste de Fox News qui le questionnait sur l'inflation

Joe Biden a insulté lundi un journaliste, le taxant de "connard", dans le brouhaha d'une fin de table ronde à la Maison Blanche. Une heure environ après l'incident, le président a appelé le journaliste visé par l'injure, pour l'assurer qu'il n'y avait "rien de personnel" dans sa réaction, qui a surpris et suscité une avalanche de critiques. Interrogé par un journaliste de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs, sur la possibilité que l'inflation constitue un handicap politique, le dirigeant, s'exprimant dans sa barbe, mais sans quitter la table, a commencé par répondre ironiquement : "C'est un grand atout. Plus d'inflation". Et de lâcher, pensant peut-être avoir son micro éteint : "Espèce de c...".