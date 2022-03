Pologne, le pays refuge des Ukrainiens

Des bus arrivent et partent en permanence. Arrivés sur place, les réfugiés n'y restent pas. Ils rejoignent ensuite d'autres villes du pays. La Pologne ne va pas pouvoir assumer seule cette situation bien longtemps. On y dénombre déjà 800 000 réfugiés. Et c'est un exode massif qui s'intensifie encore plus. En 24 heures, 100 000 Ukrainiens sont arrivés en Pologne.