VIDÉO - En Pologne, un député d'extrême droite vide un extincteur sur un symbole du judaïsme

Un député d'extrême droite polonais a vidé mardi au Parlement un extincteur sur une menorah, un chandelier allumé durant la fête juive de Hanouka. Un acte aussitôt condamné par le nouveau Premier ministre Donald Tusk. Le député a été sanctionné.

"Une chose inacceptable s'est produite. C'est une honte". Le Premier ministre polonais Donald Tusk a vertement condamné la provocation d'un député d'extrême droite, ce mardi, au sein du Parlement. L'élu a vidé un extincteur sur une menorah, un chandelier symbole du judaïsme.

Dans les images reprises dans les médias polonais, on voit Grzegorz Braun asperger la ménorah et remplir un hall du parlement d'un nuage de mousse d'extincteur. La ménorah avait été allumée au Parlement à l'occasion des célébrations de la fête juive de Hanouka, la Fête des Lumières, en présence de personnalités juives.

"Aucune tolérance pour l'antisémitisme"

Le président de la Diète (chambre basse) a condamné une "gifle pour le Parlement polonais". "Tant que je serai président de la Diète, il n'y aura aucune tolérance pour l'antisémitisme, pour les déviations et pour le racisme", a tonné Szymon Holownia qui a interrompu les débats. Une première salve de sanctions a d'ores et déjà été prise : Grzegorz Braun, député du parti d'extrême droite Konfederacja, a été exclu d'une réunion parlementaire et a écopé des sanctions financières maximales. Une plainte contre lui doit aussi être déposée devant la justice. Selon la présidence du Parlement, le député encourt une peine allant jusqu'à deux ans de prison.

La majorité des groupes parlementaires, dont le parti nationaliste populiste Droit et Justice (PiS) ont condamné cet acte. "Honte ! Un membre du Parlement polonais vient de faire cela. Quelques minutes après que nous avons célébré Hanouka là-bas", a indiqué de son côté l'ambassadeur d'Israël en Pologne, Yacov Livne, sur les réseaux sociaux, en publiant une vidéo de Grzegorz Braun en train d'éteindre la ménorah.

Grzegorz Braun n'en est pas à sa première provocation. En mai, il a agressé à coups de microphone l'historien de la Shoah polono-canadien Jan Grabowski, professeur à l'Université d'Ottawa, lors d'une conférence à Varsovie.