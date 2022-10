VIDÉO - Pont de Crimée : les images impressionnantes de l'explosion au camion piégé

Un véhicule piégé a déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée, infrastructure clé et symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne éponyme, a annoncé samedi le Comité national antiterroriste russe, sans accuser dans l'immédiat l'Ukraine. Des images circulant en ligne du pont montrent la voie ferrée en flammes sur des dizaines de mètres et un tronçon routier effondré. D’autres, provenant vraisemblablement de la vidéosurveillance, montrent une explosion survenant au passage d’un camion. Ce coup dur pour l’armée russe est arrivé à 06H07 sur la partie routière du pont de Crimée et a entraîné l’incendie de sept citernes ferroviaire qui allait vers la Crimée, a indiqué le comité. Deux voies routières se sont effondrées partiellement, a souligné le Comité antiterroriste, tout en précisant que l'arche du pont n'était pas touchée. es trafics ferroviaire et routier ont été arrêtés, et des ferries ont été mis en place pour permettre la traversée, selon les agences russes.