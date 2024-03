VIDÉO - Pont détruit par un cargo : les images saisissantes de l'accident de Baltimore

Un pont autoroutier s'est effondré ce mardi matin à Baltimore, sur la côte est des États-Unis. Il a été percuté par un porte-conteneurs, entraînant des véhicules et des personnes dans sa chute. Les images que vous montre le JT de TF1 témoignent de l'ampleur de la catastrophe.

C'est par le biais d'images de vidéosurveillance que les habitants de Baltimore, sur la côte est des Etats-Unis, ont découvert à leur réveil, tôt ce mardi matin, l'ampleur de la catastrophe survenue pendant la nuit. On y voit un immense porte-conteneurs, encastré dans ce qu'il reste du pont Francis Scott Key.

Il était 1h30 du matin quand, en l'espace de quelques secondes, la structure de 2,5 kilomètres s'est effondrée après avoir été percutée au niveau d'un de ses piliers par le cargo, entraînant des véhicules et des personnes dans sa chute. Depuis la rive, quelques rares témoins ont pu capturer les images de cet accident spectaculaire, comme le montre le reportage du 13H de TF1 ci-dessus.

"Il n'y a plus de pont"

"Je crois qu'il n'y a plus de pont", peut-on entendre l'un d'eux s'exclamer, en direct. Tandis que les secours recherchent au moins sept victimes dans l'eau et sur le fond marin, autour de l'immense structure métallique tordue, dans un déploiement inédit de moyens incluant des drones, hélicoptères et plongeurs, l'enquête, elle, devra déterminer comment le choc causé par un navire seul a pu détruire plusieurs arches du pont métallique. Pour l'heure, la catastrophe reste incompréhensible.

Quelques minutes avant l'impact, la lumière du cargo s'est éteinte brusquement avant de se rallumer. S'agit-il d'une panne mécanique, d'une défaillance humaine ou d'un acte délibéré ? La police de Baltimore qui a tenu une conférence de presse dans la matinée a indiqué qu'"il n'y a absolument aucune indication qu'il s'agisse d'un acte terroriste".