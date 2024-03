Pont effondré à Baltimore : le DALI, cet immense cargo par qui la catastrophe est arrivée

Un pont s'est écroulé mardi à Baltimore, dans l'est des États-Unis, après avoir été percuté par un cargo. Le navire impliqué dans cet accident se nomme "DALI", il s'agit d'un imposant porte-conteneur. Des sites spécialisés nous fournissent une série d'informations au sujet de ce bateau, qui bat pavillon singapourien.

Des images impressionnantes sont parvenues de Baltimore, sur la côte est des États-Unis. Dans la nuit de lundi à mardi, un navire a heurté un pont, le "Francis Scott Key Bridge", d'une longueur de 2,5 kilomètres. Un accident qui a causé l'effondrement de l'édifice, entraînant en parallèle dans sa chute plusieurs véhicules. Les pompiers sont à la recherche d'une vingtaine de personnes dans les eaux glaciales de la rivière Patapsco.

Le Dali, sur une carte du site spécialisé Vesselfinders. - Vessel Finder

Un imposant porte-conteneur

Selon les premiers éléments récoltés après les faits, le bateau impliqué serait le "Dali". Ce que confirment des sites spécialisés, permettant d'effectuer un suivi en temps réel de la marine marchande à travers le monde. Ces plateformes nous fournissent par ailleurs une série d'informations au sujet du navire : on apprend ainsi qu'il bat pavillon singapourien et qu'il s'agit d'un porte-conteneur aux dimensions imposantes.

Il mesure quelque 300 mètres de long – l'équivalent de trois terrains de football – et 48 mètres de large, avec un tirant d'eau d'environ 14 mètres. Il s'agit d'un navire relativement récent puisque sa construction remonte à 2015, elle avait été effectuée dans un chantier naval d'Ulsan, en Corée du Sud.

La capacité d'emport du porte-conteneur, c'est-à-dire la masse maximale de sa cargaison, dépasse les 116.000 tonnes. Selon les sites de suivi interactifs, il avait au préalable fait une étape dans les ports américains de Norfolk et de New York, après avoir transité par le canal de Panama et réalisé une escale à Séoul.