VIDÉO - Pont effondré à Baltimore : les grues sont entrées en action

Après l'effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore, percuté par un cargo, les premiers travaux de découpe de la structure ont commencé. Une étape indispensable pour permettre aux grues de soulever les débris pour les déplacer. Les travaux visent à rétablir la circulation maritime dans le port, stratégique pour l'économie des Etats-Unis.

Sur le pont Francis Scott Key, à Baltimore (États-Unis), des ouvriers perchés sur des nacelles s'affairaient ce dimanche au milieu de la forêt métallique abattue. Les techniciens ont commencé à débiter la structure, qui s'est partiellement effondrée dans la nuit de lundi à mardi après avoir été percutée par le cargo marchand Dali. Un accident qui a fait six victimes au total.

La structure de ce pont, dite en "poutre en porte-à-faux", implique un gros volume d'acier et donc beaucoup de travail de découpe. Une étape indispensable au futur emploi des grues, chargées de déplacer les gigantesques morceaux du pont. La plus puissante, qui se trouve sur le navire-grue Chesapeake 1000, est capable de soulever 1000 tonnes. Cette grue, présentée comme la plus grande de la côte Est des États-Unis, est arrivée sur place dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les garde-côtes américains, un premier bout de l'ouvrage, un morceau pesant "environ 200 tonnes", a pu être transféré sur un bateau.

Des contraintes qui perturbent les travaux

"Le souci, et l'un des défis, c'est que le pont qui repose actuellement sur le navire a une masse comprise entre 3000 et 4000 tonnes", a prévenu Wes Moore, le gouverneur du Maryland, où se trouve Baltimore. D'autres contraintes existent. Les manœuvres de la quarantaine de barges et de remorqueurs nécessaires sont par exemple encore limitées par les 800 mètres de l'ouvrage effondré.

Il faut également dégager un chenal d'accès "temporaire", comme l'a annoncé Wes Moore, afin que davantage de bateaux puissent participer aux opérations. Toutefois, les évolutions seront perturbées par les débris immergés ainsi que par le vent et les courants du fleuve Patapsco. Rien d'insurmontable pour la logistique américaine, même s'il faudra se méfier de la ligne électrique aérienne le long du pont et des 760 tonnes de matières dangereuses à bord du porte-conteneurs Dali.

Rétablir l'accès au port

Les experts devront par ailleurs ausculter le pilier ébranlé par la collision entre le pont et le cargo de 300 mètres de long. "Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'avec un impact comme il y a eu, il soit absolument intact et complètement dans l'état initial ? Donc ça veut dire qu'il y aura des investigations à faire en étude ainsi que des renforcements pour faire une pile de pont qui soit bien plus haute, bien plus grande et bien plus solide", explique Patrick Coulombel, architecte et co-fondateur de la fondation Architectes de l'urgence.

Il y a urgence à rétablir l'accès aux 17 terminaux du port de Baltimore, le neuvième des États-Unis, mais le premier pour le sucre et les véhicules. Le port générait aussi 15.000 emplois directs et 74 milliards d'euros de valeur marchande l'an dernier. Aucune échéance ni coût de reconstruction n'ont pour le moment été fournis par les autorités.