VIDÉO - "Mort aux dictateurs" : la colère toujours vive en Iran, un an après la mort de Mahsa Amini

Malgré la crainte de la répression, les Iraniens sont redescendus dans la rue à Zahedan, dans le Sud-Est du pays, ou encore dans le Nord, à Rasht. “Mort aux dictateurs”, scande la foule, révoltée, dans la vidéo en tête de cet article. Le régime a déployé des policiers et des militaires dans tous les foyers de contestation. "Aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de manifestations du fait de la répression féroce", raconte Azadeh Kian, professeure franco-iranienne de sociologie, avant de préciser : "Mais en réalité, il y a plus d'Iraniens mécontents par rapport à l'année dernière", ajoute-t-elle.