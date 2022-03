Portugal : ces Français ont tout quitté pour une vie au soleil en Algarve

Sur cette côte, à l'extrême Sud du Portugal, le soleil brille 300 jours par an. Entre avril et novembre, la température minimum est de 20 degrés de température d'avril et novembre. De quoi dorer les kilomètres de falaise qui s'y trouvent et qui sont l'emblème de la région. On y retrouve également des plages comptant parmi les plus belles du monde, ainsi que des villages pittoresques. La douceur de vivre de la région attire de plus en plus de jeunes actifs français.