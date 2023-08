VIDÉO - Portugal : plusieurs milliers d'hectares ravagés par les flammes

Un mur de flammes et dans le ciel, une épaisse fumée noire. Au cœur de l'immense panache, les avions et hélicoptères bombardiers d'eau enchaînent les largages. Dans cette région du Centre du Portugal, les pompiers luttent depuis trois jours. Le front de l'incendie s'étend sur plus de 60 kilomètres et se rapproche dangereusement de la ville de Castelo Branco, 60 000 habitants. Les soldats du feu interviennent difficilement dans cette région escarpée.

Près de 1 700 pompiers sont mobilisés, mais ils doivent intervenir sur quatre foyers répartis dans tout le pays. Près de 10 000 hectares ont déjà brûlé, comme vous pouvez le voir dans le reportage en tête de cet article. La fumée et les cendres qui s'en dégageaient samedi ont atteint la ville-sanctuaire de Fatima (centre) alors même que le pape François y avait rassemblé plus de 200.000 pèlerins.