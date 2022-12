Chine : l'économie malade du Covid

En raison de ces mesures sanitaires extrêmes, George Vagenas, chef d'entreprise belge qui importe des produits alimentaires grecs, en a aussi fait les frais. "On vend des biscuits à l'huile d'olive, on a dû les faire désinfecter, chose qui est complètement aberrante. Une perte de temps, premièrement, parce qu'on devait faire venir une société spécialisée pour faire désinfecter une palette. Et une perte d'argent, pour désinfecter une palette, ça nous coûtait entre 75 et 80 euros", s'exaspère-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

L'allègement des restrictions pourra-t-il relancer l'économie chinoise ? Pour l'instant, le pays se dirige vers l'un de ses pires taux de croissance depuis 40 ans