Pourparlers entre Russes et Ukrainiens : "Une façon de temporiser", décrypte Pierre Servent

Pour Pierre Servent, consultant défense TF1-LCI, on ne peut faire confiance à Vladimir Poutine. Notre consultant s'explique : "quand on prend toutes ses déclarations de ces dernières années, il a dit tout et son contraire. Et surtout, il a une tactique héritée de l'empire soviétique qui consiste en permanence à accuser les autres de ses propres turpitudes et de ses propres crimes. On peut le décliner de différentes façons".