VIDÉO - "Pourquoi les gens font ça ?" : le témoignage de Zoey, 10 ans, victime du tireur toujours en fuite aux Etats-Unis

Après la première attaque, le tireur a ensuite abattu les clients d’un bar-restaurant se trouvant six kilomètres plus loin. Depuis, le tireur dont le profil inquiète les autorités est en fuite et chaque minute compte pour le retrouver. Ce dernier a été identifié comme Robert Card, 40 ans. Si son mobile reste inconnu, ce dernier souffre de troubles mentaux et a récemment été interné en hôpital psychiatrique. Selon la télévision CNN, citant des sources des forces de l'ordre, Card est un réserviste de l'armée, instructeur certifié en armes à feu.

Sur une photo publiée par la police, il apparaît fusil semi-automatique à la main, prêt à tirer. Seule sa voiture, un SUV blanc, a été retrouvée.