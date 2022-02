Pourquoi Poutine est-il intransigeant sur l'Ukraine ?

En 2014, la Russie annexe la Crimée. Deux ans plus tard, l'OTAN réplique et déploie des troupes dans les pays baltes et la Pologne. De cette situation est née la crise actuelle où chacun campe sur ses positions. Selon certains spécialistes, la Russie supporte de moins en moins de voir l'Ukraine se rapprocher de l'Europe. Dans les derniers échanges téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le président russe a répété qu'il n'avait pas d'intentions offensives vis-à-vis de l'Ukraine et qu'il était prêt à négocier.