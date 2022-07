Poutine : L’Incroyable bulle sanitaire

Cette enquête décrit la bulle sanitaire impressionnante dans laquelle vit aujourd'hui le président russe. On connaissait déjà son obsession pour sa santé. On le savait terrorisé par l'idée d'être contaminé par le Covid. On découvre dans cette enquête que cette obsession ne l'a pas quitté, bien au contraire. Après avoir passé deux ans totalement isolé, il a recommencé à se déplacer, mais en mettant sur pieds un système de contrôle permanent autour de lui.