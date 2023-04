Les sosies de chefs d’État, une tradition bien soviétique

Selon les Ukrainiens, Vladimir Poutine ne se serait donc pas rendu lui-même dans les territoires occupés. Et ce pour plusieurs raisons. La paranoïa d’abord, qu’on prête régulièrement au dirigeant russe, et son apparence physique ensuite, qui serait différente à chacune de ses apparitions publiques. Notre équipe a soumis plusieurs photos du maître du Kremlin à un expert en reconnaissance faciale : certaines ont été prises à Moscou, d’autres sont issues de son récent déplacement près de Kherson (voir plus bas).

Et selon les logiciels utilisés par notre spécialiste, qui souhaite rester anonyme, certains "repères morphologiques" ne trompent pas. C’est le cas de l’écart entre les yeux, qui reste le même sur l’ensemble des portraits, mais aussi de la marque sur la joue et de l’encoche sur le sourcil de Vladimir Poutine, présentes sur chacune de ces photos. Ces clichés ne peuvent donc pas servir de preuves pour affirmer que le président russe a envoyé une doublure sur le terrain, d’après les outils utilisés ici et fiables à un degré de 93%.