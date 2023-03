VIDÉO - Visite de Charles III en France : Bordeaux se prépare à recevoir le roi

En 1948, sa mère, la jeune reine Elisabeth II, avait, elle aussi, effectué son premier voyage de monarque en France, à Paris. Charles III ne déroge pas à la tradition, et honore à son tour le lien spécial entre la couronne d'Angleterre et la France. Il parle français, et ne cache pas un attachement particulier à l'Aquitaine et à Bordeaux, où sera centrée sa visite.