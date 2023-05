Premières loges : les invités de Charles III

Il aura passé sa vie à attendre le job. À 74 ans, ce prince souvent mal aimé est officiellement devenu roi et sa femme Camilla, reine. Malgré la pluie, des centaines de milliers de sujets ont célébré leur souverain à Londres. Un rayon de soleil dans un pays rongé par l'inflation et la crise économique. Contrairement à la reine Elizabeth, Charles a souhaité un sacre plus proche du peuple. Moins d'invités, et parmi eux, de nombreux anonymats de la société civile, des hommes et des femmes méritants. Charles sera-t-il aussi populaire que sa mère ?