VIDÉO - Près de 170.000 personnes évacuées : le nord-ouest canadien déclare l'état d'urgence face aux incendies

Pour rappel, alors que le Canada est ravagé par les flammes depuis le début de l'été 2023, une surface équivalent à un cinquième de la France est déjà partie en fumée. Près de 170.000 personnes ont dû être évacuées au total et l'armée est mobilisée pour aller chercher les habitants de villages cernés par les flammes. Aux Territoires du Nord-Ouest, qui comptent plus de 230 feux actifs, environ 15% de la population est actuellement évacuée, soit plus de 6000 personnes, selon les autorités.

La situation "évolue rapidement et les besoins sur le terrain changent vite", a indiqué le gouvernement dans un communiqué. "Nous sommes en situation de crise et notre gouvernement utilise tous les outils à sa disposition", a expliqué le ministre territorial de l'Environnement, Shane Thompson, soulignant que cela lui permet "d'accéder à des ressources et de les déployer".